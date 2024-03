O evento ocorrerá nos dias 1º e 2 de maio - Claudio Kbene/PR

O evento ocorrerá nos dias 1º e 2 de maioClaudio Kbene/PR

Publicado 28/03/2024 13:16

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi anunciada, nesta quinta-feira, 28, como uma das participantes do evento Global Citizen NOW, que acontecerá em Nova York em maio e contará com a presença de presidentes, primeiros ministros e ativistas. A conferência tem como tema a pobreza extrema e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e a cantora Anitta também são brasileiros convidados.

Entre os participantes da conferência estão o presidente de Ruanda, Paul Kagame; o presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi; o primeiro ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne; o primeiro ministro das Bahamas, Philip Davis; a senadora do Paquistão, Sania Nishtar.

Também vão participar os ex-primeiros ministros Stephen Harper, do Canadá; Stefan Löfven, da Suécia; Erna Solberg, da Noruega.

O evento ocorrerá nos dias 1º e 2 de maio e é promovido pela plataforma ativista Global Citizen e se afirma como um espaço "para os maiores momentos de ação em defesa de direitos". Enquanto Barbalho participa pela Conferência do Clima, CO-30, que ocorrerá no ano que vem em Belém, os detalhes da participação de Janja ainda não foram divulgados.

O anúncio explica que diversos "líderes mundiais, executivos do setor privado, ativistas de base, artistas e especialistas filantrópicos" vão se reunir para discutir as "necessidades básicas globais, defendendo um aumento do financiamento climático e a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, e promovendo a prosperidade por meio do desenvolvimento econômico, da inovação e da criação de emprego para todos".