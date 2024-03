Gercy Volpato, fã de Roberto Carlos, morre aos 94 anos - Reprodução do Instagram

Gercy Volpato, fã de Roberto Carlos, morre aos 94 anosReprodução do Instagram

Publicado 30/03/2024 15:02 | Atualizado 30/03/2024 15:03

Rio - Considerada "fã número 1" de Roberto Carlos, Gercy Volpato morreu aos 94 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, terra natal do Rei, nesta sexta-feira (29). A admiradora do cantor tinha um acervo em sua casa, construído desde os anos 1950, com direito a fotos, discos e alguns documentos do ícone da música popular brasileira.

fotogaleria

O falecimento de Gercy foi informado através da página do Instagram "Detalhes de uma Vida", onde ela compartilhava suas histórias e da irmã, que morreu em 2008, aos 71, sobre o artista. "Mesmo em meio à tristeza de sua partida repentina, também sentimos muita gratidão em nosso coração. Afinal, foram 94 anos muito bem vividos pela nossa dona Gercy, a primeira fã de Roberto Carlos", inicia o comunicado.



"Desde sua infância na zona rural de Cobiça, em Cachoeiro de Itapemirim (ES), até seus últimos dias, Gercy viveu intensamente várias histórias lindas, emocionantes e inusitadas. Gercy tinha um brilho nos olhos que poucos tinham. Uma memória intacta. Um cafezinho e um bolinho caseiro sempre fresquinhos para receber os amigos e as centenas de fãs do Rei, que iam visitar seu acervo construído desde os anos 1950", continua.



"Por isso, nos despedimos de Gercy Volpato dizendo: Muito obrigado pela sua vida! Por ter dividido um pedaço de suas histórias com milhares de brasileiros e até estrangeiros. Guardaremos a senhora em nossa memória e em nossos corações — e seu acervo continuará mostrando o quão especial a senhora foi para nossa cultura. Aos familiares e amigos, pedimos que Deus console e conforte a todos", conclui a nota.

Gercy nasceu em 22 de novembro de 1929 na localidade de Alto Canudal, interior de Cachoeiro de Itapemirim. Ela ouviu Roberto Carlos se apresentar na rádio, nos anos 50, e começou a acompanhar a carreira do cantor. Ela e a irmã, Maria, inclusive, iam assistir ele cantar no programa de auditório da Rádio Cachoeiro AM ZYL-9. Naquela época, a primeira cartinha de uma fã lida pelo artista ao vivo em um programa foi escrita por Gercy.

As irmãs conseguiram o primeiro autógrafo em 1963, no Rio. Já a primeira foto de Gercy com o cantor foi tirada em 1966. Ao longo dos anos, as duas reuniram um grande acervo do ídolo em casa e receberam a visita de fãs de Roberto e figuras conhecidas do local.

A coleção chegou a ser exposta em diversos locais da cidade, como a Casa de Cultura Roberto Carlos. O último encontro de Gercy e o Rei aconteceu em 2016 no camarim do show do artista no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.