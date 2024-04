Alexandre Porto Feliciano foi morto pelas costas durante briga por rede de pesca - Reprodução/Redes sociais

Publicado 31/03/2024 18:04 | Atualizado 31/03/2024 18:04

Um homem foi assassinado ao ser golpeado pelas costas depois de um desentendimento por conta de uma rede de pesca. O crime ocorreu em Jaguaruna, no Litoral de Santa Catarina, e a vítima foi identificada como Alexandre Porto Feliciano. De acordo com a Polícia Civil, Alexandre foi atingido no abdômen e no pulso e morreu no local.

Imagens de câmeras de vigilância flagraram que a vítima aparece carregando redes de pesca e um caiaque pela rua. Em seguida, ele solta os materiais e começa a discutir com outra pessoa que se aproxima. Eles entram em luta corporal e um terceiro elemento se aproxima e desfere os golpes. Os dois saem sem prestar socorro.

Ainda segundo a polícia, o suspeito foi preso em flagrante por homicídio em Içara, no Sul de Santa Catarina, horas depois.