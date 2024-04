O grupo será presidido pelo gabinete do ministro e contará ainda com integrantes de outras áreas da Fazenda - AFP

Publicado 01/04/2024 10:41

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, instituiu o Comitê Permanente de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão no âmbito da Pasta, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). O comitê tem como objetivos propor e acompanhar iniciativas relacionadas aos temas de diversidade e inclusão; promover a igualdade de gênero, étnico-racial e o respeito à diversidade no Ministério da Fazenda; e contribuir, quando solicitado, com a elaboração de políticas públicas.

Dentre as várias competências, o comitê também deve "articular-se com os demais órgãos da Administração Pública, a fim de levantar a necessidade de ações educativas e de sensibilização nas temáticas de gênero, raça, etnia e diversidade, que possam ser implementadas, com foco na atuação da Pasta".

O grupo será presidido pelo gabinete do ministro e contará ainda com integrantes de outras áreas da Fazenda, como secretarias da Receita e Tesouro Nacional, além da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Assessoria Especial de Controle Interno.