Caminhão-tanque explode após ser atingido por caminhonete na BR-116 - Divulgação: Corpo de Bombeiros

Caminhão-tanque explode após ser atingido por caminhonete na BR-116Divulgação: Corpo de Bombeiros

Publicado 01/04/2024 09:21 | Atualizado 01/04/2024 09:22

Uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão-tanque causou uma explosão e deixou pelo menos dois mortos na rodovia BR-116, em Cascavel, na região Metropolitana de Fortaleza, Ceará, neste domingo (31).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos estavam trafegando na rodovia quando o caminhão-tanque tombou. O condutor da caminhonete não conseguiu desviar e colidiu com o veículo maior, resultando em uma explosão.



No veículo de passeio estavam três pessoas. Duas morreram no local carbonizadas e o motorista foi socorrido para uma unidade de saúde, com queimaduras no corpo. O condutor do caminhão e o passageiro do veículo não ficaram feridos.



O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e conseguiu controlar o incêndio nos dois veículos. Por conta do acidente, a pista chegou a ficar bloqueada e houve congestionamento na região. Horas depois o trecho foi liberado.