Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 01/04/2024 07:34 | Atualizado 01/04/2024 07:38

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, (PSB) foi diagnosticado com covid-19, informou a assessoria do político neste domingo (31). As agendas presenciais que Alckmin cumpriria nesta segunda-feira (1º) foram canceladas.

"O vice-presidente tem sintomas leves e passa bem. Ele permanecerá em casa, para uma pronta recuperação, de acordo com recomendação médica", diz a nota da assessoria.

Essa é a segunda vez que o político é diagnosticado com a doença. A primeira vez, em 2022, impediu que ele fosse presencialmente ao encontro que anunciou a composição da chapa com Lula (PT), vencedora da eleição.

Na última semana, Alckmin participou de encontros oficiais ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron. Além da cerimônia de assinatura de atos relacionados ao Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover) acompanhado de Lula.