Suspeito foi baleado por um policial civilReprodução / TV Globo

Publicado 02/04/2024 11:24 | Atualizado 02/04/2024 12:04

Um arrastão na Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo, foi registrado na manhã desta terça-feira, 2, conforme confirmou a Polícia Militar de São Paulo. Um dos suspeitos foi baleado por um policial civil à paisana que estava no local.

Segundo a corporação, dois indivíduos em uma moto estavam praticando assaltos na via, na altura do número 3.800. Instantes depois, a PM também foi informada que um policial civil baleou um indivíduo na mesma região. Até então, não havia a informação se as ocorrências estavam relacionadas, fato que foi confirmado somente depois pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

"Um homem ficou ferido após um roubo na manhã desta terça-feira na Avenida Giovanni Gronchi. Segundo informações preliminares, um policial civil à paisana interveio em uma ação e um dois suspeitos foi atingido", disse a SSP.

Ainda conforme a investigação, o resgate foi acionado. A ocorrência foi apresentada no 89° DP (Portal do Morumbi). Não há informações sobre o paradeiro do segundo suspeito.

"Mais detalhes serão fornecidos quando o boletim de ocorrência for finalizado", afirmou ainda a pasta