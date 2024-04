Escorpiões jogados por homem em posto de saúde de São Paulo - Reprodução / Internet

Publicado 03/04/2024 11:21 | Atualizado 03/04/2024 11:22

Um homem de 48 anos jogou um caixa com escorpiões em cima de recepcionistas em um posto de saúde na cidade de Santo Antônio do Aracanguá (SP), no interior de São Paulo. O motivo do ataque, que aconteceu na tarde da última segunda-feira (1), seria a demora para ser atendido na unidade. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil do estado informou que investiga o caso.

Homem se irrita com atendimento e joga escorpiões em funcionárias de posto de saúde em SP.#Crime #Desrespeito #ODia



Crédito: Reprodução / Internet pic.twitter.com/tbqVx9Zy5R — Jornal O Dia (@jornalodia) April 3, 2024

Segundo informações das testemunhas, ele chegou à unidade após ter sido atacado por um animal dentro da residência, numa região rural da cidade. Após o incidente, recolheu alguns que estavam na propriedade e foi procurar atendimento médico.

Insatisfeito com a demora, o homem foi à recepção, abriu uma caixa e despejou cerca de 10 escorpiões nas atendentes. Imagens da câmera de segurança flagraram o desespero das mulheres após o ataque. Enquanto umas correram para fora do setor, outra de jaleco tentava matar alguns dos animais. Ninguém ficou ferido.

Após a confusão, ele foi levado para o interior do posto e atendido. As funcionárias relataram à polícia que o local onde houve o homem foi picado foi imobilizado e ele foi colocado em repouso por 6 horas. No entanto, o suspeito foi embora da unidade após duas horas.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como "perigo para a vida ou saúde de outrem", na Delegacia Policial de Santo Antônio do Aracanguá, e o caso segue em investigação.