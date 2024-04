Deibson Cabral e Rogério Mendonça escaparam de penitenciária federal em fevereiro - Reprodução

Publicado 03/04/2024 09:19

Fortaleza - Mais um suspeito de ajudar dois presos a fugir da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi preso nesta semana. O homem foi localizado em uma pousada na Praia do Futuro, em Fortaleza, capital do Ceará.

A prisão foi realizada por policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE), na última segunda-feira (1º). O mandado de prisão expedido pela 8º Vara Federal de Mossoró-RN.



Outras prisões já haviam sido realizadas no âmbito das buscas por Deibson Cabral Nascimento, conhecido como 'Tatu', e Rogério da Silva Mendonça, o 'Martelo'. Os dois escaparam no dia 14 de fevereiro e são os primeiros da história a conseguir fugir de um presídio federal.

Buscas se aproximam dos 50 dias

Forças policiais foram mobilizadas e a operação para recapturar a dupla chegou a ter cerca de 500 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Força Nacional e Corpo de Bombeiros, além de PMs dos Estados de Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraíba e Goiás, se revezando em turnos, dia e noite.

Passados quase 50 dias, os esforços das forças policiais envolvidas na recaptura não foram suficientes para alcançar os dois fugitivos. Mendonça e Nascimento, apontados como integrantes do Comando Vermelho (CV), seguem foragidos.