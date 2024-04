Diretor e funcionária foram flagrados por uma câmara de segurança do local - Reprodução: vídeo

Diretor e funcionária foram flagrados por uma câmara de segurança do localReprodução: vídeo

Publicado 04/04/2024 11:29 | Atualizado 04/04/2024 11:47

O diretor da Escola Estadual Nossa Senhora da Penha, Robson José da Silva Batista, foi afastado do cargo após ser flagrado fazendo sexo com uma funcionária temporária nas dependências da unidade de ensino, na Zona Leste de São Paulo. A mulher também teve o contrato de trabalho suspenso.

O portal 'Metrópoles' teve acesso, com exclusividade, às imagens da câmera de segurança que flagrou a cena dentro do anfiteatro, que estava vazio.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o Robson e a funcionária já estão praticamente sem roupa se encontram no anfiteatro vazio e praticam sexo. O vídeo revela que o diretor chega primeiro ao local, seguido pela mulher. Eles preparam o ambiente e iniciam as atividades íntimas, que duraram cerca de 1 minuto e 49 segundos.

De acordo com o portal, a prática sexual foi interrompida por alunos da escola, que chegaram no local durante o ato. Também nas imagens é possível perceber que, assim que é flagrado, o diretor sai correndo enquanto a mulher veste as roupas e sai logo atrás.

Após a repercussão do caso, a Secretaria Estadual da Educação anunciou o afastamento do diretor e a rescisão do contrato da funcionária temporária.

Ainda segundo a pasta, um boletim de ocorrência foi registrado no dia 28 de março e um processo administrativo disciplinar também foi instaurado.