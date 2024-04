Afastamento da chefia pode preceder demissão - Divulgação

Publicado 04/04/2024 14:58

A relação entre patrão e empregado nem sempre costuma ser mil maravilhas. Mas, dá para saber quando um funcionário está preste a pedir demissão, ou quando o chefe está pensando em desligar um colaborador Segundo o especialista em gestão de carreira e professor de Gestão de Pessoas da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Marcelo Treff, antes da demissão, é possível "prever" alguns sinais.



Sinais de que o colaborador vai pedir demissão ao chefe:



– Queda de produtividade proposital;



– Faltas e atrasos frequentes;



– Reclamações indevidas com colegas e com a chefia;



– Comportamentos agressivos, imorais ou ofensivos no ambiente de trabalho.



Sinais de que o chefe vai demitir o colaborador:



– Afastamento do superior, seguido de falta de feedbacks;



– Aumento de cobranças injustas;



– Não convocações para reuniões;



– Diminuição na distribuição de trabalhos;



– Reestruturação Organizacional, com muitas mudanças.



Ainda segundo o professor, antes da demissão, é possível que ambas as partes chegarem a um consenso de expectativas que evite o desligamento, mas isso depende muito da cultura da empresa, do momento da negociação, e da relação construída entre as partes.



"Se a relação já estiver muito desgastada, é mais difícil. No entanto, é possível negociar em busca de consenso antes da situação ficar desgastada. Empresas e trabalhadores precisam agir com transparência e buscar um acordo. No caso de empregados regidos pela CLT, o grande entrave á a multa do FGTS, pois o trabalhador não quer renunciar aos 40% e as empresas não querem arcar com esse valor, mais os 10% do governo", acrescenta Treff.



Entre os motivos mais comuns para que funcionários peçam demissão de uma empresa, estão: salários baixos, falta de reconhecimento e pouca perspectiva de plano de carreira; pouca flexibilidade das chefias para com os liderados; má gestão e liderança fraca, com pouco apoio aos liderados; problemas com a saúde mental, como estresse e burnout; falta de autorrealização e baixa motivação para exercer aquela função; clima de trabalho tóxico, entre outros.



Já entre os motivos mais comuns que geram demissões por parte das chefias, estão: falta de aderência à cultura e clima da empresa; dificuldade de trabalhar em equipe; mau relacionamento interpessoal do colaborador para com seus líderes e colegas; atrasos, reclamações e comportamentos não colaborativos com a equipe, entre outros.

O Brasil registrou, ao longo de todo 2023, mais de 23 milhões de admissões e 21 milhões de desligamentos de funcionários em cargos formais com carteira assinada no País. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).