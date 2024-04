Clodesmidt Riani morreu após ficar internado por 15 dias - Marcelo Metzker/ALMG

Clodesmidt Riani morreu após ficar internado por 15 diasMarcelo Metzker/ALMG

Publicado 05/04/2024 15:11

São Paulo - O ex-deputado de Minas Gerais Clodesmidt Riani morreu nesta quinta-feira, 4, aos 103 anos de idade. O líder sindical foi presidente do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) durante o governo do ex-presidente João Goulart, derrubado pelo golpe militar de 1964, que iniciou o período ditatorial no Brasil (1964-1985).

Mineiro natural de Rio Casca, Riani faleceu em Juiz de Fora (MG), cidade de onde partiram as tropas que deflagraram o golpe que completou 60 anos no último domingo, 31. A morte, exatos 60 anos depois de sua prisão pelo Exército em 4 de abril de 1964, ocorreu após "complicações de saúde durante sua internação nos últimos quinze dias", informou em nota o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado.

O ex-deputado ficou conhecido no movimento sindical pela "dedicação incansável à luta pelos direitos trabalhistas e sociais" iniciada na cidade do falecimento. Ele ascendeu na Companhia Mineira de Eletricidade e chegou a assumir a presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI).

Antes de perder o mandato, já que foi preso e condenado em 1964 pela ditadura militar, Riani foi deputado estadual pelo PTB. Após a redemocratização, o líder sindical se filiou ao PMDB e teve o mandato simbolicamente restituído pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Riani, que ainda foi representante do Brasil na Organização Internacional do Trabalho (OIT), "deixará um legado imensurável para o movimento sindical, sendo lembrado por sua incansável luta em prol da justiça social e dos direitos dos trabalhadores", afirma a organização sindical.

De acordo com nota de pesar da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o enterro será realizado às 16h30 desta sexta-feira, 5.