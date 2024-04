Lenilson Braga da Silveira foi condenado por tentativa de homicídio - Raimundo Valentim / TJ-AM

Lenilson Braga da Silveira foi condenado por tentativa de homicídioRaimundo Valentim / TJ-AM

Publicado 05/04/2024 19:54

O ex-policial militar Lenílson Braga da Silveira, apelidado de Carioca, foi preso nesta sexta-feira (5), em Senador Firmino, Minas Gerais, devido à tentativa de homicídio contra o então procurador de Justiça do Amazonas e hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Luiz Campbell Marques. O caso ocorreu em dezembro de 2006 em meio à disputa para procurador-geral do Estado.

Natural de Panambi, no Mato Grosso do Sul, Lenilson da Silveira foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelo crime. Um mandado de prisão foi expedido em seu nome pela 2° Vara do Tribunal do Júri, do TJ-AM, em agosto de 2022.

Além dele, também foram condenados pelo crime Maria José Dantas da Silva, Osvaldo Silva Bentes e Jane da Silva Santos. A denúncia do Ministério Público afirma que o mandante do crime seria o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Vicente Cruz.



A ação desta sexta foi realizada pela Polícia Federal (DELEPAT e FICCO/RJ) e a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ) em ação conjunta com o GAECO-MG e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Lenilson foi levado ao sistema prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A participação



Carioca disse em julgamento que foi contratado pelo técnico em eletrônica Élson Moraes para matar Campbell. No depoimento, ele afirmou que recebeu o dinheiro e fugiu, sem executar o plano.



Segundo fontes do Ministério Público, durante seu depoimento Carioca confessou ter recebido R$ 25 mil para executar o procurador. Um extrato bancário do ex-policial militar já havia revelado um depósito em dinheiro de R$ 21 mil