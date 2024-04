Morador suspeito de cortar corda que segurava trabalhador é achado morto na prisão - Reprodução

Publicado 05/04/2024 18:56

A defesa de Pelegrin afirmou que ele enfrentava problemas de dependência química há alguns anos. Os advogados tentaram a liberdade provisória para que ele fosse internado em uma clínica particular, mas a Justiça não aceitou.



Pelegrin foi preso em flagrante depois de cortar a corda que segurava um trabalhador que limpava a fachada do prédio em que ele morava. No momento da ocorrência, a vítima limpava no 6º andar do edifício e estava presa por uma corda amarrada no telhado. Segundo o Ministério Público do Paraná, a vítima foi salva por um dispositivo de segurança que impediu a queda. O caso aconteceu no bairro Água Verde, em Curitiba, em 14 de março.