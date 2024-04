Ao contrário do que foi noticiado pelo Valor Econômico, Paulo Pimenta não determinou revisão de contratos - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 09/04/2024 11:36

Ao contrário do que foi veiculado, e já corrigido, pelo Valor Econômico e pela Agência Reuters, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, jamais falou em rever contratos do Governo Federal com a Starlink ou qualquer empresa de comunicação. Em conversa com jornalistas na segunda-feira, 8, ele sequer menciona a Starlink em nenhum momento.

A suposta revisão de contratos da Starlink com o governo federal, de acordo com a matéria do Valor Econômico, se daria por conta da ameaça do bilionário Elon Musk, proprietário daempresa, de não cimprir decisões da justiça brasileira sobre contas do X (antigo Twitter). A plataforma também pertence a Musk.