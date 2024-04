Empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche - Reprodução: redes sociais

Empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do PorscheReprodução: redes sociais

Publicado 09/04/2024 08:38

A Justiça de São Paulo negou na segunda-feira, 8, o pedido de prisão preventiva contra o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. Na madrugada do dia 31 de março, ele bateu com o Porsche que conduzia contra o Renault Sandero do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52, na Avenida Salim Farah Maluf, zona leste de São Paulo. Viana, que estava trabalhando no momento da batida, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu por traumatismos múltiplos horas depois do acidente.O processo corre em segredo de Justiça. Por esse motivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou apenas que a decisão foi tomada pela 1ª Vara do Júri da Capital, e que foram "fixadas diversas medidas cautelares em lugar da prisão preventiva".As medidas não foram detalhadas, mas podem envolver, por exemplo, o comparecimento periódico em juízo, o recolhimento domiciliar noturno e até tornozeleira eletrônica.Esta é a segunda vez que a Justiça de São negou um pedido de prisão contra o empresário. Na semana passada, a Polícia Civil indiciou Andrade Filho por homicídio, lesão corporal ao colega Marcus Vinicius Rocha, de 22 anos, que estava como passageiro do Porsche na hora da batida , e fuga do local do acidente.A Justiça de São Paulo, no entanto, negou o pedido de prisão temporária por considerar que não havia elementos suficientes para a detenção do suspeito.Com o avanço das investigações, a polícia pediu mais uma vez a prisão do condutor do Porsche. Desta vez, o pedido foi de prisão preventiva.A equipe do 30º Distrito Policial (Tatuapé), que conduz o caso, e o Ministério Público consideram três fatores para o pedido: o empresário ser reincidente na violação de excesso de velocidade; Andrade Filho ter possivelmente ingerido bebida alcoólica momentos antes do acidente, conforme relatou testemunhas à polícia; suspeito ter poder aquisitivo para sair do País.