Publicado 09/04/2024 17:06 | Atualizado 09/04/2024 17:20

Santa Catarina - Na última sexta-feira (5), a Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um homem de 55 anos, suspeito de abuso sexual contra cinco meninas no estado ao longo das últimas três décadas. Entre as vítimas é sua própria filha.

A captura ocorreu em Vidal Ramos, cidade da região do Alto Vale do Itajaí. Depois de ser apreendido, o indivíduo foi transferido para a Penitenciária Regional de Rio do Sul (SC).

O acusado foi alvo de uma investigação por ter cometido abuso sexual contra criança de apenas 7 anos em dezembro de 2022, na região do Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil, o processo ainda está em andamento e há possibilidade de realização do depoimento especial da vítima, além dos laudos periciais relativos às evidências biológicas sendo obtidas.

Outro crime semelhante cometido pelo suspeito veio à tona em dezembro de 2023, desta vez contra a própria filha. Segundo testemunhas, a vítima contou à mãe que seu pai havia abusado sexualmente dela em 2019, enquanto dormia, e tinha apenas 11 anos de idade. Ela também revelou ficou com medo, o que atrasou a denúncia por causa das ameaças sofridas.