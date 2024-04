Veículos de grande porte estavam carregados de grãos - Divulgação: PRF

Veículos de grande porte estavam carregados de grãosDivulgação: PRF

Publicado 10/04/2024 10:55

Mato Grosso do Sul - Pelo menos cinco pessoas morreram em um acidente envolvendo duas carretas, um caminhão e um carro de passeio, na manhã desta quarta-feira, 10, na BR-163, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Segundo informações preliminares, os veículos de grande porte estavam carregados de grãos. Equipes da CCR MSVia fazem a limpeza da estrada. O trânsito na região está em sistema de Pare e Siga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as causas do acidente estão sendo investigadas. Os corpos serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).