Diversas irregularidades foram constatadas - Luiz Silveira/Agência CNJ

Publicado 11/04/2024 08:44

Relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indica que há superlotação em 14 dos 19 estabelecimentos prisionais inspecionados pelo órgão em maio e junho do ano passado no estado de Goiás. Além disso, problemas como torturas, comidas estragadas e falta de água própria para consumo também foram registrados. O documento foi publicado neste mês na internet.



Em alguns presídios, a taxa de ocupação é mais do que o dobro da capacidade prevista – como ocorre na Unidade Prisional Regional de São Luís de Montes Belos, na Unidade Prisional Regional de Rio Verde, na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia e na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães.

Nessas duas últimas unidades prisionais, a capacidade projetada é para 906 presos, como estabelece o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Mas estavam confinadas 1.940 pessoas na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia e 1.840 na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães.



Na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, "em algumas celas a situação de superlotação é ainda mais agravada. A título de exemplo, em um dos espaços havia 76 pessoas, mas somente 22 colchões", descreve o relatório.



Na unidade, o excesso de presos contraria normas e princípios. O local se destina, "desde sua origem, à custódia de presos provisórios, [mas] em todos os blocos foi relatada a presença de pessoas sentenciadas." Além disso, há homens e mulheres presos no complexo, o que é proibido pela Lei de Execução Penal.

Mais de 70% dos presídios analisados estão superlotados Reprodução/Agência Brasil

Castigos e sanções

O CNJ também verificou "diversos indícios de tortura e maus-tratos." O relatório traz fotos de "pessoas com feridas visíveis, hematomas e marcas de munição de elastômero [balas de borracha]."



Segundo o documento, "foram uníssonos os relatos de existência de ‘castigos’ e sanções com emprego de violência, tortura, maus-tratos e outros tratamentos cruéis e degradantes, além da privação de direitos". "Denúncias recebidas em todos os estabelecimentos prisionais apontam para alarmantes episódios de tortura, envolvendo supostas práticas como eletrochoque, afogamento, sufocamento, desmaio, golpes em genitálias, tapas e, até mesmo, empalamento", completa o documento.

Um dos exemplos das torturas sofridas pelos presos é destacado na Unidade Prisional Especial de Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal (DF), a cerca de 60 quilômetros de Brasília. A inspeção do CNJ tomou conhecimento de "muitos informes" de que "haveria um espaço denominado 'galpão’, onde ocorreriam supostas práticas de tortura e maus-tratos."



A equipe da visita verificou que no local foram instaladas câmeras recentemente. "Contudo, somente e especificamente nesse espaço, observou-se que os equipamentos não estavam programados para arquivar imagens".

Castigos e punições são frequentes no ambiente carcerário Luiz Silveira/Agência CNJ



O relatório assinala a dificuldade dos presos de denunciarem as condições a que estão submetidos. "Inspira especial preocupação a fragilidade dos fluxos internos para recebimento e investigação de denúncias de tortura, maus-tratos e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. A ausência de contato com o mundo exterior e a falta ou insuficiência de assistência jurídica agravam o quadro de incomunicabilidade e silenciamento de eventuais violações à integridade física e psicológica das pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos prisionais."



O relatório assinala a dificuldade dos presos de denunciarem as condições a que estão submetidos. "Inspira especial preocupação a fragilidade dos fluxos internos para recebimento e investigação de denúncias de tortura, maus-tratos e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. A ausência de contato com o mundo exterior e a falta ou insuficiência de assistência jurídica agravam o quadro de incomunicabilidade e silenciamento de eventuais violações à integridade física e psicológica das pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos prisionais."



O CNJ ressalta que os bloqueios de comunicação também são de fora para dentro dos presídios. "Cumpre destacar, ainda, que foram comuns os relatos de impedimento de acesso por órgãos de controle social vinculados à Política Nacional de Direitos Humanos e ao Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, bem como por instituições da sociedade civil, que cumprem papel fundamental no controle externo dos estabelecimentos prisionais, devendo ser respeitadas e fortalecidas. O cenário constatado parece, ao contrário, ser de criminalização desses órgãos".

Comida estragada

Além da superlotação e das denúncias de tortura, o relatório registra a "indisponibilidade de água potável" em alguns presídios. Na Unidade Prisional Regional de Morrinhos, por exemplo, a água potável é disponibilizada somente durante o almoço e o jantar.

Comida estragada pode fazer com que presos desenvolvam problemas gastrointestinais Luiz Silveira/Agência CNJ

Há problemas com fornecimento regular e suficiente de insumos básicos de higiene, limpeza e de vestimentas. O relatório alerta para o fornecimento de "alimentação em quantidade e qualidade inadequadas." No Complexo de Aparecida de Goiânia, um dos presos entrevistados pela inspeção do CNJ "relatou que, devido a alimento estragado desenvolveu problema gastrointestinal e agora usa bolsa de colostomia."



O documento ressalta ainda que a vistoria localizou pessoas presas "sem acesso à saúde integral", sofrendo "agravos em saúde ocasionados pelas condições de encarceramento" e vivenciando "episódios recorrentes de desassistência."



Na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, a equipe do CNJ ouviu "relato de aborto sofrido dentro da unidade, de mulher que indicou estar grávida há 3 meses, mas o teste só foi feito após o aborto, não tendo sido realizado mais nenhum procedimento, embora esteja sentindo dor e com sangramento, prática está em total violação a diretrizes de saúde materno-infantil do Ministério da Saúde."

Oito cidades

A missão do CNJ no estado de Goiás foi realizada entre os dias 29 de maio e 2 de junho de 2023, coordenada pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão (STJ), e pelo desembargador Mauro Pereira Martins, então conselheiro supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF). A ex-ministra Rosa Weber, então presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, acompanhou a missão.

Inspeção do CNJ na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia Luiz Silveira/Agência CNJ

O relatório é resultado do trabalho de força-tarefa de correição extraordinária formada por 22 magistrados e 27 servidores do CNJ. A equipe percorreu 20% dos presídios do estado de Goiás, em oito cidades: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Rio Verde, Águas Lindas, Novo Gama, Planaltina de Goiás e Valparaíso – as quatro últimas no Entorno do DF.



À época da inspeção, Goiás tinha a oitava maior população prisional no Brasil, com 21 mil pessoas em privação de liberdade em 88 estabelecimentos. Conforme o CNJ, 73,69% das pessoas privadas de liberdade eram negras (pretas e pardas). Em Goiás, havia 298 pessoas presas para cada 100 mil habitantes.



A Agência Brasil entrou em contato por telefone e e-mail com a assessoria de imprensa do governo de Goiás para pedir uma manifestação a respeito do relatório. Até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno.



O CNJ fez vistorias semelhantes no estado do Ceará (dezembro de 2021), do Amazonas (maio de 2022) e de Pernambuco (agosto de 2022).