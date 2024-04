Acidente aconteceu entre os municípios de Rosário do Catete e Santo Amaro, em Sergipe - Divulgação: PRF

Acidente aconteceu entre os municípios de Rosário do Catete e Santo Amaro, em SergipeDivulgação: PRF

Publicado 11/04/2024 10:45 | Atualizado 11/04/2024 10:45

Sergipe - Um acidente envolvendo um caminhão e um guincho deixou uma pessoa morta e duas feridas na manhã desta quinta-feira, 11, na BR-101, entre os municípios de Rosário do Catete e Santo Amaro, em Sergipe.

Um dos feridos ficou em estado grave, já o outro teve lesões leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência socorreu as vítimas.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ficou fechado nos dois sentidos por cerca de 3h, formando um congestionamento de cerca de cinco quilômetros.

De acordo com a assessoria de comunicação dos Correios, o caminhão estava carregado de encomendas e ia de Recife para Salvador, com parada em Aracaju. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista.