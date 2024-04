Menina sofre com sangramentos em várias partes do corpo - Arquivo Pessoal / Reprodução / Portal g1

Publicado 11/04/2024 13:40 | Atualizado 11/04/2024 13:55

Uma jovem de 19 anos que sofria de sangramento no nariz, na boca e nos ouvidos agora relata sangramento nos olhos. Em entrevista à TV Tribuna nesta quarta-feira (10), Maria Ocilene Soares manifestou preocupação com o agravamento do quadro da filha, destacando que o caso continua sem diagnóstico nenhum.

Há oito dias, a jovem está internada na Santa Casa de Santos, no litoral paulista, devido a sangramentos involuntários que sofre há aproximadamente cinco anos. Esses episódios foram acompanhados de dores de cabeça e desmaios ocasionais. Desde 1º de abril, sangramentos diários em diferentes partes do corpo começaram a acontecer sem seguir nenhuma ordem específica.

Imagens divulgadas na web revelam um líquido vermelho envolvendo os olhos da jovem. Em uma das fotos, ela está deitada e afirma que não consegue enxergar.

Segundo a família da jovem, ela apresenta sangramento desde abril de 2019. Apesar de diversas visitas a outros centros médicos, nenhum diagnóstico foi dado. Só este ano, é é a terceira internação do jovem na Santa Casa de Santos.

Em agosto de 2022, a mãe da jovem fez um desabafo emocionado no Facebook, por ocasião do aniversário de 18 anos da filha. "Tudo o que desejo é que o nosso Deus te dê um milagre, a cura dessa enfermidade. Mas eu confio em Deus! Sei que ele vai libertar você disso tudo. Você é uma menina forte, guerreira", escreveu Maria Ocilene em uma mensagem para a filha.