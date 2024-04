Presídio Federal de Mossoró - Divulgação / Depen

Publicado 11/04/2024 12:46

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) publicou, nesta quinta-feira (11), no Diário Oficial da União , a nomeação de Roderick Ordakowski como novo diretor substituto do Presídio Federal de Mossoró (foto), no Rio Grande do Norte.