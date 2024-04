Rodrigo Carvalheira, de 34 anos, foi preso nesta madrugada - Reprodução

Publicado 11/04/2024 14:56

Pernambuco - O empresário e ex-presidente do PTB em Pernambuco, Rodrigo Carvalheira, de 34 anos, foi preso em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na madrugada desta quinta-feira (11). Ele é suspeito de crimes sexuais contra mulheres.

Equipes da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o empresário. Existem queixas contra ele por assédio sexual e estupro.

Carvalheira foi abordado em casa, por volta das 4h. Ele seguiu para a Delegacia da Mulher de Santo Amaro, no Centro da capital pernambucana. O empresário também foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para passar por exames de corpo de delito.

Defesa

Em sua rede social, a advogada de Rodrigo, Graciele Queiroz, afirmou que ele "não cometeu crime nenhum". Ela disse ainda que "isso não passa de um show midiático político".



Ela também aponta que "os fatos narrados são graves, porém baseados unicamente na opinião da autoridade policial e na coleta de depoimentos".



Graciele ainda acrescenta que "Rodrigo pediu para ser ouvido de forma espontânea na delegacia, mas a delegada que preside o inquérito não quis". A advogada alega que os fatos serão esclarecidos e a "inocência provada".

Quem é Rodrigo Carvalheira?

Além dos negócios em que é sócio, Carvalheira foi secretário do turismo na cidade de São José da Coroa Grande, no litoral de Pernambuco, em janeiro de 2023 mas deixou o cargo em dezembro do mesmo ano. A prefeitura do município divulgou nota em repúdio ao caso exigindo "investigação rigorosa e a aplicação da lei com toda a sua severidade".



Carvalheira também chegou a presidir o diretório do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Pernambuco, sigla que se fundiu com o Patriota em novembro de 2023 dando origem ao Partido Renovação Democrática (PRD).

Com informações do Estadão Conteúdo.