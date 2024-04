Funkeiro MC Ryan - Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2024 19:06

São Paulo - O funkeiro MC Ryan foi conduzido à sede da Polícia Federal de São Paulo nesta quinta-feira (11) após divergência de dados sobre veículo de luxo. De acordo com o capitão Marvin, da Polícia Militar, a condução ocorreu apenas para averiguação. As informações são do jornal Brasil Urgente.

MC Ryan, que possui quase 14 milhões de seguidores nas redes sociais, foi encaminhado à sede da PF após uma abordagem da Polícia Militar. "É uma averiguação, os policiais militares consultaram essa placa desse veículo de luxo e no sistema, há uma divergência de cor. Por essa divergência, que poderia ser um carro roubado ou do tipo, preferimos averiguar", disse o capitão Marvin. A cor original seria preta, mas o carro atualmente é laranja.

Além disso, segundo o capitão, a placa do veículo indicava um bloqueio, o que também motivou a condução de MC Ryan à PF. "Dentro do carro não há nada ilícito, mas a placa aponta um bloqueio e esse processo estaria sob responsabilidade da Polícia Federal. Não há uma noção ainda se é um bloqueio administrativo, criminal, por isso os agentes preferiram mandar ele para a PF para averiguar", afirmou.