Afonso MônacoReprodução/Record

Publicado 13/04/2024 14:24

Rio - O jornalista Afonso Mônaco faleceu na sexta-feira (12), aos 78 anos, vítima de um câncer, conforme anunciado pela Record. Com uma carreira de mais de 50 anos no jornalismo, ele era repórter do "Domingo Espetacular" e estava afastado do cargo por problemas de saúde.

Mônaco, que iniciou sua carreira como químico nos anos 1970 e posteriormente se dedicou ao jornalismo após descobrir sua paixão durante os estudos de ciências sociais na Universidade de São Paulo, estava na equipe do "Domingo Espetacular" há mais de 20 anos.

Entre seus trabalhos mais marcantes, estão a cobertura do desaparecimento de Madeleine McCann, uma menina inglesa que tinha apenas três anos de idade quando sumiu do local onde estava hospedada com os pais na Praia da Luz, em Portugal. Ela continua desaparecida ainda nos dias atuais.

Afonso também passou por programas renomados como o "Fantástico", da Rede Globo e era o único jornalista remanescente da primeira formação do "Domingo Espetacular". O velório dele ocorrerá neste sábado (13), das 14h às 18h, no Morumbi, em São Paulo.