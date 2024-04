Barco em que corpos foram encontrados à deriva no Pará no último sábado (13) - Reprodução

Publicado 16/04/2024 10:48 | Atualizado 16/04/2024 10:49

A Polícia Federal informou nesta terça-feira (16) que os corpos encontrados em um barco à deriva no Pará são de migrantes do continente africano, da região da Mauritânia, Mali e outros países ainda não identificadas. No último sábdo (13) foram descobertos nove mortos, sendo oito dentro da embarcação e um nono próximo a ela. Eles foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Belém.

Para estabelecer a identidade dos corpos foram adotados protocolos de identificação de vítimas de desastres da Interpol (DVI) e, segundo a PF, documentos e objetos encontrados juntos aos mortos ajudaram na localização da origem de alguns mortos. Os trabalhos periciais, feitos em conjunto com a Polícia Científica, também irão verificar a causa e o tempo estimado dos óbitos.

As atividades de identificação foram realizadas na sequência da ação de resgate, que teve participação da Polícia Federal, Marinha do Brasil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Cientifica, Defesa Civil, Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, Defesa Civil do Pará, Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito de Bragança e Prefeitura de Bragança.