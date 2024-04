Percy Geraldo Bolsonaro, nome do pai do ex-presidente Jair Bolsonaro - Estadão Conteúdo

Publicado 16/04/2024 11:11 | Atualizado 16/04/2024 11:19

O deputado estadual Gil Diniz (PL) apresentou na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um projeto de lei que estabelece a mudança do nome da Rodovia SP-163 para Percy Geraldo Bolsonaro, nome do pai do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A proposta foi publicada no Diário da Assembleia na última sexta-feira, 12.

No texto, o deputado justifica que a homenagem é motivada por Percy ter "utilizado muito da Rodovia SP-163", que liga Eldorado Paulista a Cananéia, em "suas andanças pelas cidades do vale" para atender as pessoas que "precisavam de seu ofício". O pai de Bolsonaro atuava como dentista prático.