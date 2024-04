Glauber Braga (PSOL-RJ) se envolve em confusão com militante do MBL - Reprodução / Internet

Glauber Braga (PSOL-RJ) se envolve em confusão com militante do MBLReprodução / Internet

Publicado 16/04/2024 17:17

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) se envolveu em uma confusão na tarde desta terça-feira (16) no corredor de entrada da Câmara dos Deputados. O parlamentar empurrou, até a rua, o influencer Gabriel Constenaro, ligado ao MBL. O incidente aconteceu após um bate-boca durante a entrada de Braga, que resultou na expulsão do militante para fora do prédio.

Deputado Glauber Braga, do PSOL, agride membro do MBL dentro do Congresso pic.twitter.com/azGbc0oQvD — Julio Schneider (@juliovschneider) April 16, 2024

Em um vídeo que circula pelas redes sociais mostram o influencer abordando Glauber perto das catracas que dão acesso ao Congresso. Constenaro fala para o deputado sobre um suposto processo ganho por difamação.



Glauber, então, rebate citando uma suposta violência doméstica praticada pelo militante. "De quem é difamação? Da sua ex-companheira? Violência doméstica da sua parte. Seus seguidores sabem que você tem um processo de violência doméstica?", argumentou.



Constenaro argumenta que o deputado não leu o processo e o chama de "burro". Em seguida cita a mãe de Braga, que responde. "Minha mãe é uma mulher honrada, que não está aqui para se defender, mas eu estou aqui para fazer a defesa", rebate.



Em seguida os dois se aproximam, enquanto militante chama o deputado de fraco e o acusa de "chamar pessoas para bater nos outros". Glauber então passa a mão na gravata do jovem e lhe afasta. Constenaro afirma que o parlamentar "ainda vai vê-lo muito".



Glauber novamente faz acusações contra o jovem. "Esse sujeito ameaçou a mãe de um militante nosso e tem anotação por violência doméstica e está pensando que vai entrar aqui assim", disse.



O clima esquenta e dezenas de pessoas que assistem a cena afastam Glauber Graga do influencer. No entanto, após algumas tentativas, o deputado retorna para perto do rapaz e começa a empurrá-lo para fora dos corredores.



Uma pessoa diz a Glauber: "Deputado deixa esse 'mané' aí". Outro fala que "é isso que ele quer". O deputado então responde: "Se é isso que ele quer, é isso que ele vai ter". E segue empurrando o militante até a rua. Do lado de fora, algumas pessoas que acalmam a situação solicitam a presença da Polícia Legislativa.

Outra confusão

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) saiu em defesa de Constenaro nos corredores. O parlamentar havia publicado horas antes na rede social X (antigo Twitter) que o influencer participaria de um debate na casa com Tarcísio Motta (PSOL-RJ).

Ao encontrar Glauber Braga, Kim também se envolveu na confusão. Em um vídeo publicado no perfil do parlamentar, o membro do MBL afirma que Braga teria ido em direção ao militante, que estaria "parado". Na gravação é possível ouvir o deputado do PSOL afirmando que o influencer teria tentado intimidá-lo e o chama de "defensor de nazista".

Neste momento, Kataguiri levanta a mão para argumentar com Braga, que a segura e fala "abaixa a mãozinha". Um novo bate-boca se inicia e policiais legislativos separam os dois.

Pedido de cassação

O deputado paulista se pronunciou nas redes sociais. Kim acusou Braga de "tentativa de agressão" e afirmou que "vai entrar hoje mesmo com um pedido de cassação".

Braga se defende

Por meio de nota da assessoria, o deputado federal do PSOL se manifestou. "Esse sujeito do MBL tem histórico de agressão a mulheres. É a quinta provocação dele! Na quarta vez ele ameaçou a mãe de um militante nosso com mais de 70 anos dizendo que sabia onde ela morava. Já existe boletim de ocorrência sobre isso. Não me arrependo de nada do que fiz", disse.