Homem foi preso dentro de casa - Divulgação

Homem foi preso dentro de casaDivulgação

Publicado 24/04/2024 11:00

Minas Gerais - Um idoso, de 73 anos, foi preso nesta terça-feira (23) suspeito de estuprar três crianças com idades entre 4 e 12 anos. O caso aconteceu na cidade de Itacarambi, no norte do estado. Além da prisão, os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão na residência dele e apreenderam celulares e dispositivos eletrônicos.

A investigação da Polícia Civil iniciou no mês de março deste ano, depois que o Conselho Tutelar do município denunciou que um idoso, residente na comunidade de Remanso, estaria molestando crianças. Logo depois, a diretora da escola onde uma das vítimas está matriculada também procurou a delegacia para contar que havia percebido uma alteração comportamental na menor que, em tese, indicava que ela poderia estar sofrendo abusos.



Durante os levantamentos, os policiais descobriram que o investigado usava uma adolescente para atrair as vítimas para sua residência com promessas de doar doces, alimentos, e ainda, permitindo que elas fizessem uso do seu Wi-Fi. Com isso, ele convencia as vítimas a manter relações com ele.



Segundo apurado, essa adolescente se beneficiava do idoso com presentes e recarga de celular. Em contrapartida, ela convidava as crianças para frequentar a casa do idoso. Ao todo, três vítimas foram identificadas e confirmaram os abusos. São crianças que possuem carência financeira e eram atraídas pelo que o investigado oferecia a elas.



Segundo o delegado William Araújo, a investigação pontual permitiu reunir elementos subjetivos e objetivos de provas que comprovam a autoria e o crime praticado pelo idoso. "Além das provas testemunhais e elementos técnicos coletados, a PCMG também teve acesso a áudios onde o suspeito relata que gosta de ‘novinhas’ e que pagaria com dinheiro, alimentos, além de outros objetos para saciar sua lascívia e manter relações com elas", explicou Willian, acrescentando que no procedimento instaurado a conduta da adolescente também é investigada por ato infracional.



O idoso foi preso na casa dele e, após os trabalhos de polícia judiciária, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.