Publicado 24/04/2024 08:46 | Atualizado 24/04/2024 10:52

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após realizar compras em um açougue de São Carlos, interior de São Paulo. A prisão aconteceu no último dia 17, quando o proprietário do estabelecimento acionou a polícia por desconfiar dos valores e volume de compras do então cliente. Ao todo houve um prejuízo de aproximadamente R$ 15 mil.



De acordo com o site "São Bento em Foco", o suspeito é Leonardo da Costa Conrado. Ele vinha realizando compras em altos valores no local por meio da internet com pagamentos via Pix e, segundo depoimento a polícia, revendia as carnes para conseguir dinheiro e comprar drogas.



No dia em que a prisão foi efetuada, o Leonardo novamente havia feito um pedido de cortes nobres, que totalizavam R$ 7 mil. A polícia foi acionada e no local identificou que o suspeito estava aplicando golpes com comprovantes de pagamento falsos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o indiciado foi encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de São Carlos.

