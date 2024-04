Policiais Militares fazem vigília na rua onde a menina foi atingida com um tiro do rosto - Reprodução: TV Globo

Policiais Militares fazem vigília na rua onde a menina foi atingida com um tiro do rosto Reprodução: TV Globo

Publicado 17/04/2024 11:32 | Atualizado 17/04/2024 13:09

Uma criança, de apenas 7 anos, foi baleada no rosto durante uma operação da Polícia Militar (PM) na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 17.

De acordo com informações de lideranças comunitárias, o menino estava a caminho da escola quando foi atingido pelo disparo na cabeça na Rua Ernest Renan.

A vítima foi levada pelos militares para a AMA Paraisópolis e depois transferida para o Hospital do Campo Limpo. Até o momento, o estado de saúde dele é estável.

Vídeos feitos no local mostram os policiais envolvidos recolhendo cápsulas após a criança ser atingida. O Ouvidor da Polícia, Cláudio Silva, viu ação como uma "tentativa muito grave de fraude processual" e, em razão disso, pediu o imediato afastamento dos policiais envolvidos na ocorrência.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), afirma que policiais militares faziam patrulhamento na comunidade de Paraisópolis, quando foram recebidos a tiros por criminosos na Viela Passarinho.

Os policiais intervieram e os suspeitos fugiram. Após a ação, foi constatado que uma criança estava com um ferimento na cabeça. Ele foi socorrida e transferida ao Hospital Campo Limpo, onde está consciente e sob cuidados médicos", diz a nota.



Todas as circunstâncias dos fatos, de acordo com a pasta da segurança, estão sendo apuradas para investigar a origem do ferimento da criança.

"Mais informações serão fornecidas ao término do boletim de ocorrência, que está sendo registrado no 89º DP (Distrito Policial - Portal do Morumbi)", acrescenta a nota.

O líder comunitário, Gilson Rodrigues, disse que uma manifestação será realizada na quinta-feira, 18, em frente da União dos Moradores.

"Vamos pedir uma agenda com o governador (Tarcísio de Freitas). Se ele não nos receber, iremos até o Palácio (dos Bandeirantes, sede do governo estadual, que fica no Morumbi, bairro vizinho à comunidade de Paraisópolis)", destaca