Publicado 17/04/2024 11:17

Goiás - Um homem foi preso nesta terça-feira (16) por assassinar uma mulher em um bar de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiás. O crime teria acontecido por reclamações de que o suspeito estaria usando o banheiro feminino.

De acordo com a Polícia Civil, no dia 17 de março, o autor do crime e a vítima, Shirlene Alves, estavam no estabelecimento quando repetidas vezes o homem utilizava o banheiro destinado às mulheres. O fato gerou muitas reclamações de Shirlene.

Após discussões e xingamentos entre os dois, o suspeito sacou uma arma de fogo e deu três tiros na vítima, um deles na cabeça. A mulher morreu na hora.

Logo após ter cometido o assassinato, o homem fugiu do local. Ele permaneceu foragido por um mês, até ser preso em uma localidade não informada, após uma operação do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) em conjunto com a Polícia Militar.

Ele foi preso pelos crime de homicídio qualificado por motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. O homem já possuía diversas anotações criminais.