Vídeo que mostra cachorros entrando em ônibus viralizou na internet - Reprodução / Internet

Vídeo que mostra cachorros entrando em ônibus viralizou na internetReprodução / Internet

Publicado 17/04/2024 10:59

Uma creche e hotel para cães viralizou nas redes sociais ao publicar a reação dos animais eufóricos ao avistarem o ônibus que faz o transporte deles até a creche. Um dos vídeos, publicado no Instagram, alcançou a marca de 57 milhões de visualizações.





Com sede na cidade de Içara, no interior de Santa Catarina, a Educador de Cães acumula mais de 500 mil seguidores na rede social. No TikTok, a conta da creche também faz sucesso: são 444 mil seguidores e 6,1 milhões de curtidas.



Nos vídeos, os cães, alguns fantasiados, aparecem animados ao ver o veículo chegando. Pulos de alegria, rabos abanando, focinhos ofegantes e latidos são comuns nas imagens.



Em alguns casos, a gravação é feita no interior do ônibus, de onde é possível ver os pets correndo em direção a ele e se acomodando nos assentos de maneira completamente independente - sem ajuda do dono ou do motorista.



Em outros, quando o vídeo mostra o exterior do veículo, nota-se que os cães aguardam ansiosamente pela sua chegada dentro das residências. No momento em que a porta é aberta, é praticamente uma maratona que tem como linha de chegada o ônibus da creche.



Dentro do veículo, é possível ver um aviso aos passageiros: "Lata ao motorista somente o necessário", diz. Eles são buscados de manhã e retornam para casa no fim da tarde.



Nos comentários, as pessoas notam o "desespero" dos cães. "Ele nem deu tchau para a mamãe", diz um deles. "Fico admirada com a educação dos cachorros", observa outro. "O emprego dos meus sonhos", brinca mais um.



Ônibus alavancaram sucesso nas redes



Adestrador de cães há 15 anos, o dono da creche André Bressan, 38, é quem recepciona os alunos e dirige os dois ônibus adquiridos entre agosto e setembro de 2023. De acordo com ele, foi justamente a compra dos veículos que alavancou as contas do empreendimento nas redes sociais.



"Tenho a creche há 12 anos e sempre publicamos esses vídeos, mas os ônibus chamaram a atenção", diz. De acordo a avaliação dele, o sucesso é orgânico e se deve à graça dos animais como passageiros do transporte.



Um dos vídeos com maior alcance da empresa, que reúne diversos vídeos gravados com os cães esperando o ônibus, foi publicado em 19 de março deste ano. O resultado surpreendeu: foram mais de 57 milhões de visualizações, 2,8 milhões de curtidas e 35,4 mil comentários.



"É algo inacreditável, entregou de uma maneira absurda. Nós não somos influenciadores, não trabalhamos com a internet. Então tudo é ainda muito novo para nós", destaca o empresário, que indica que mais de 99% dos comentários recebidos pela página são positivos.



Em agosto, o TikTok da Educador de Cães tinha 400 seguidores. Em menos de oito meses, esse número multiplicou em mais de 1 mil vezes.



Apesar do aumento da visibilidade, a creche não recebeu mais clientes com os vídeos. Isso porque, como afirma Bressan, "não há vagas". Antes do sucesso nas redes sociais, a situação já era essa, inclusive com fila de espera - cada vez mais longa.



"A compra dos ônibus não tinha o intuito de trazer mais clientes, foi para dar mais conforto aos nossos alunos", explica



Creche funciona como espaço para cães brincarem



André Bressan sai às 6h com o ônibus e chega na creche com todos os pets entre as 7h30 e 8h. Os animais são devolvidos aos tutores no fim do dia, por volta das 17h ou 18h. Há também a opção de hospedagem.



Para que eles entrem e se acomodam nos assentos dos ônibus sozinhos, da forma que vemos nos vídeos, Bressan revela que é fruto do seu trabalho como educador.



"Alguns passam por treinamento e outros ainda ainda vêm dentro de caixinhas de transporte porque não se adaptam e se sentem melhor assim", explica. "Não fazemos nada para parecer melhor no vídeo", garante.



Os dois ônibus da Educador de Cães comportam 80 cães cada. O local recebe 440 alunos diariamente. Oito funcionários ficam responsáveis por cuidar e garantir a diversão e o bem-estar dos animais.



Os cães vão para a creche com o intuito de socializar e gastar energia, convivendo uns com os outros. "Alguns têm adestramento, mas a maioria vem para brincar", afirma Bressan. No local, são promovidas atividades que os estimulam, como passagem por obstáculos, correr e brincar com bolinhas.



A mensalidade varia entre R$ 350 e R$ 1.800, depende da frequência na creche e se o tutor opta por adestramento e hospedagem no pacote. Anualmente, a empresa fatura cerca de R$ 1 milhão.



Reputação online



A creche e hotel Adestrador de Cães tem 41 avaliações no Google, com nota geral 4,8 de 5. Apenas quatro clientes não deram a nota máxima permitida pela plataforma: dois avaliaram com quatro estrelas; um, com três, com a justificativa de que não achou "nada relevante"; e e um, com duas, indicando que teve dificuldade de comunicação com os funcionários do local em uma ocasião.