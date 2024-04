Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai se reunir, nesta quarta-feira, 17, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na esteira do cumprimento de agendas no país vizinho. O encontro com o chefe do Executivo colombiano será seguido de uma assinatura de atos.

De acordo com agenda oficial da Presidência da República brasileira, Lula inicia os compromissos oficiais na chegada à Casa de Nariño. A agenda está prevista para ocorrer às 10h pelo horário local - 12h pelo horário de Brasília.

Às 10h30 pelo horário local, Lula terá uma reunião restrita com Petro e, às 11h30, terá início uma reunião ampliada entre ambos.

Às 12h30 pelo horário local, ocorrerá uma assinatura de atos, seguida de uma declaração à imprensa, às 12h45. Após a fala, às 13h15, Petro oferecerá um almoço a Lula.

Em seguida, às 15 horas, pelo horário local, o presidente brasileiro participará do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Colômbia e, às 17 horas, da cerimônia de inauguração da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá (FILBo). A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também acompanhará esta última agenda.

O último compromisso oficial de Lula na Colômbia está previsto para as 18h30 pelo horário local. O presidente fará uma visita ao Pavilhão do Brasil na 36ª FILBo.

Por fim, às 19h40 pelo horário local, Lula retornará para Brasília, onde deve chegar na madrugada de quinta-feira, 18.