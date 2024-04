Lula é recebido em cerimônia oficial em Bogotá - Ricardo Stuckert/PR

Publicado 17/04/2024 17:08

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, na manhã desta quarta-feira, 17, com o ex-presidente da Colômbia Ernesto Samper Pizano, em Bogotá, capital do país vizinho. Segundo o ex-chefe do Executivo colombiano, Lula se tornou "o representante mais fiel" da região latino-americana.

O encontro foi registrado por Samper nas redes sociais. "Bem-vindo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Colômbia. Lula tornou-se o representante mais fiel do Sul da América Latina para o mundo", escreveu o ex-presidente em publicação. "As suas teses sobre a desdolarização do mundo, a paz entre a Ucrânia e a Rússia - que partilha com a China -, a reativação da Unasul e a defesa da Amazônia colocaram-no na linha da frente da liderança global", acrescentou.

O presidente brasileiro cumpre agenda nesta quarta-feira na Colômbia. Neste momento, ele está em uma reunião bilateral com o atual presidente do país vizinho, Gustavo Petro. Após o encontro, ocorrerá um almoço oferecido pelo presidente colombiano, seguido de assinatura de atos e declaração à imprensa.

À tarde, Lula também participará do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Colômbia e da cerimônia de inauguração da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá (FILBo). Por fim, às 19h40 pelo horário local - 21h40 pelo horário de Brasília -, o petista retornará para Brasília, onde deve chegar à capital federal brasileira na madrugada de quinta-feira, 18.