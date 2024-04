Heberson de Macedo Martins, o Gordão, foi preso na zona sul de São Paulo - Reprodução/Polícia Civil SP

Publicado 18/04/2024 12:23

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo prenderam Heberson de Macedo Martins, o Gordão, integrante de uma quadrilha de roubo a bancos. Ele foi localizado em um condomínio residencial na zona sul de São Paulo onde foi detido na quarta-feira, 17.

Ele era procurado pelo mega-assalto em Guarapuava, no interior do Paraná, em abril de 2022. Na ocasião, o grupo invadiu o município de 183 mil habitantes com pelo menos sete carros blindados. Essa modalidade de ataques a carros-fortes ou empresas de valores em cidades do interior ficou conhecida como Novo Cangaço.

Os criminosos visavam a empresa de valores Proforte. Para isso, se dividiram em grupos que atacaram, simultaneamente, a empresa e o batalhão da polícia no município.

No decorrer da ação, carros foram incendiados no centro da cidade e na Rodovia BR-277. Naquela ocasião um policial militar morreu ao ser atingido por disparos. Também foram feridos outro PM e um policial civil.

Os criminosos também tomaram moradores que estavam nas ruas como reféns, criando um cordão humano entre os criminosos e a policia

Com Gordão, os policiais apreenderam oito porções de Dry, um tipo de haxixe produzido a partir de tricomas, glândulas de resina, da planta cannabis.