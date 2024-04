Caminhão dos Correios bate em ônibus - Reprodução: TV Globo

Caminhão dos Correios bate em ônibus Reprodução: TV Globo

Publicado 20/04/2024 16:01 | Atualizado 20/04/2024 16:03

Belo Horizonte - Um acidente envolvendo um ônibus e caminhão dos Correios deixou pelo menos cinco pessoas feridas neste sábado, 20, na BR-040, na região Nordeste de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo tinha cerca de 20 passageiros, mas apenas cinco vítimas precisaram ser levados para o Hospital de Sete Lagoas, na mesma região.



De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a batida provocou a interdição parcial na pista no sentido Rio de Janeiro, com cerca de 1 km de lentidão. O trânsito foi liberado horas depois.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação dos Correios e aguarda retorno.