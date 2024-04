Jogo simples da Mega-Sena custa R$ 5 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 20/04/2024 20:22 | Atualizado 20/04/2024 22:08

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 20, o sorteio 2.715 da Mega-Sena com o prêmio de R$ 102 milhões. Em caso de nenhum acerto das seis dezenas, o prêmio irá acumular para o próximo sorteio.

Veja os números sorteados:

07 - 19 - 25 - 46 - 50 - 53

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, 23, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.