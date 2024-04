Outro caminhão foi chamado para retirar o óleo diesel do caminhão-tanque - Reprodução: Inter TV Cabugi

Publicado 20/04/2024 18:50

Rio Grande do Norte - Um homem morreu após um caminhão carregado com botijões de gás bater neste sábado, 20, na traseira de um caminhão-tanque com óleo diesel, na BR-101, em Arez, no interior do Rio Grande do Norte. A rodovia ficou completamente interditada no trecho.

Com o impacto da colisão, a cabine do veículo em que a vítima estava foi esmagada e o homem ficou preso nas ferragens. A identidade dele não foi divulgada.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão carregado com botijões de gás, o mesmo em que a vítima estava como passageiro, foi socorrido com vida, mas em estado grave.

Ainda de acordo com a PRF, houve vazamento de óleo diesel, e a operação de resgate ocorreu com cuidado por conta da carga inflamável dos dois veículos, considerados "produtos perigosos". Um outro caminhão-tanque foi acionado para transferir carga de combustível, que vazou na pista.



A corporação afirma que o acidente aconteceu após um outro caminhão menor perder o controle e ficar atravessado na pista. O caminhão-tanque conseguiu frear, mas a carreta com os botijões não teve tempo de parar e bateu atrás.



A PRF informou ainda que há risco de o vazamento atingir o curso de água do Rio Baldun. Por isso, Ibama e Idema também foram acionados, além do Corpo de Bombeiros.