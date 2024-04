Motorista perdeu o controle da direção e passou direto em uma rotatória - Reprodução

Motorista perdeu o controle da direção e passou direto em uma rotatóriaReprodução

Publicado 21/04/2024 16:36

Mato Grosso - Uma família, de três pessoas, morreu em um acidente de carro neste sábado, 20, na MT-140, entre Vera e Santa Carmem, em Mato Grosso. As vítimas são Sílvio Aparecido Ferreira, de 52 anos, a filha dele Paula Nayane Ferreira, de 34 anos, e o neto de apenas 6 anos.

Uma adolescente, de 13 anos, e um homem, de 38 anos, foram socorridos com ferimentos. O homem foi internado em estado grave. Já a menina segue em observação no hospital.

Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo em que as vítimas estavam seguia sentido Santa Carmem, quando o motorista perdeu o controle da direção e passou direto em uma rotatória.



Paula e a criança foram encontrados mortos no local. Já Sílvio foi socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil estiveram no local. As causas do acidente estão sendo investigadas.