’Cometa do Diabo’ é visto do Rio Grande do Sul Divulgação: MetSul Meteorologia

Publicado 21/04/2024 20:56 | Atualizado 21/04/2024 21:16

O cometa 12P/Pons-Brooks, mais conhecido como "Cometa do Diabo", visível em todo o Hemisfério Sul a partir deste domingo, 21, foi registrado no começo da noite no Rio Grande do Sul, em fotos divulgadas pela empresa MetSul Meteorologia. Antes, o fenômeno era observável apenas em países do norte do globo terrestre.

Segundo a MetSul, "o cometa pode ser visto em todo o Brasil neste final de abril". O fenômeno tem o seu periélio — quando atinge sua maior aproximação do Sol — justamente neste começo de semana e, de acordo com as projeções, deve ter o seu brilho máximo ao redor na próxima terça-feira (23), quando ficará mais visível aos observadores celestiais.

Os especialistas ponderam que a observação pode ser difícil a olho nu e que binóculos ou telescópios permitirão uma maior facilidade de contemplar o cometa no céu. Dentro das cidades, a tendência é que a observação seja ainda mais difícil. Muitas pessoas tentaram ver o cometa até agora sem sucesso.

Como achar o cometa?

O observador deve buscar o horizonte Oeste e em áreas sem obstáculos. O cometa vai aparecer na parte inferior do céu, logo acima do horizonte, nos momentos posteriores ao ocaso. Uma alternativa para melhor localizar o cometa é baixar um aplicativo de visualização do céu, como estrelas e planetas, tal como o Sky Map.

Por que o nome 'Cometa do Diabo'?

Não é o cometa do capeta e tampouco um presságio de momentos infernais. O apelido dado, que muitos dirão de mau gosto, se deve ao formato de chifre do cometa que decorre da pressão de radiação solar que fez surgir uma cauda torta de gás e poeira no céu. Este cometa costuma ser mais brilhante por explosões de gás e poeira debaixo de sua superfície.

Cometas são objetos compostos por gases congelados, rocha e poeira. Quando se aproximam do Sol, se tornam ativos porque o calor aquece o cometa e o gelo se transforma em gás. A partir daí, uma nuvem é formada ao redor do cometa, chamada de coma.

O 2P/Pons-Brooks é um cometa periódico com período orbital de 71 anos. Cometas com um período orbital de 20 a 200 anos são classificados como cometas tipo Halley. É um dos cometas periódicos conhecidos mais brilhantes, alcançando uma magnitude visual absoluta de cerca de 5 em sua aproximação ao periélio.

O cometa Pons-Brooks foi descoberto no Observatório de Marselha, na França, em julho de 1812, por Jean-Louis Pons, e na sua aparição seguinte em 1883 por William Robert Brooks. Há registros históricos antigos de cometas que se suspeita terem sido aparições do 12P/Pons–Brooks.