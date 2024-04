Homem circula com camisa do Hamas em evento na Câmarra dos Deputados - Reprodução/ TV Câmara

Publicado 25/04/2024 09:53 | Atualizado 25/04/2024 10:48

Um homem vestindo uma camisa com o nome do grupo radical islâmico Hamas apareceu distribuindo panfletos na Câmara dos Deputados, na tarde desta quarta-feira, 24, durante um evento para debater a crise humanitária na Faixa de Gaza. A audiência pública abordou denúncias de supostas violações dos direitos humanos dos palestinos.



No vídeo oficial transmitido, ao vivo, pela TV Câmara, o homem usa uma blusa verde do grupo político-militar e entrega panfletos pró-Palestina aos parlamentares presentes, com a frase "Não à ocupação de Gaza" em um dos materias. Logo em seguida, ele se retira para outro local da Câmara.

O deputado João Daniel (PT-SE), um dos parlamentares que propuseram a sessão, participou do encontro vestindo um cachecol com a frase "Free Palestine" (Palestina Livre, em português). Ele afirmou que a sessão foi realizada "para a conscientização e a educação do público" sobre o impacto do conflito entre Israel e grupos e território palestinos.

O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Mohamed Khalil Alzeben, também participou da reunião.

Nas redes sociais, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reclamou do gesto, relembrando quando foi criticado por fazer um discurso na Casa usando uma peruca no Dia Internacional da Mulher. "Mas a esquerda se indigna mesmo é com deputado usando peruca… lixos", escreveu.

O ex-senador Arthur Virgílio (PSDB-AM) afirmou que o país está entrando em um "estado de anomia": "Absurdo (...) é o Congresso permitir um cretino fazendo apologia do terrorismo, inclusive usando blusa com o nome do Hamas. Estamos começando a entrar no estado de anomia, quando o governo deixa de governar, de existir, dando vez para a anarquia e para o vale tudo!"

A reportagem procurou a Câmara dos Deputados para saber a identidade do homem com a camisa do Hamas, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.