Mãe é presa após espancar filha de 11 anos em PernambucoReprodução / Internet

Publicado 27/04/2024 18:18

Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (26) suspeita de espancar a própria filha de 11 anos no município de Vitória de Santo Antão, a 46 km da capital Recife, em Pernambuco. Ela foi detida enquanto acompanhava vizinhos que acudiram a menina e a levavam para ser atendida em um hospital da região. Enquanto a algemava, uma policial militar deu um tapa no rosto da mãe da criança. A corporação informou que fará uma investigação para avaliar a conduta da agente.

Segundo relatos de testemunhas, a mãe teria espancado a filha após ser acordada por uma briga entre a menina e outros filhos. A menina, que estava em silêncio, foi socorrida por vizinhos que perceberam as agressões, entraram na casa. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a mulher discutindo com pessoas que tiraram a criança de casa enquanto a criança, cheia de manchas roxas e hematomas pelo corpo, bebe água.

Após a confusão, a menina foi levada ao Hospital João Murilo de Oliveira, que fica próximo ao local. Quando as pessoas desembarcam no carro em frente à unidade de saúde, uma policial feminina aborda a mulher e, em seguida, desfere um tapa no rosto da suspeita.

Em outro vídeo, é possível ver a PM falando: "Foi tu que fizesse isso? Foi tu que fizesse isso com ela, não foi? Pronto, você não gosta de bater, né? Você não gosta de bater? Você não gosta?". Logo após, um outro agente algema a mulher.

Em nota, a corporação afirmou que uma equipe foi acionada para averiguar um caso de agressão de uma mãe à filha de 11 anos. Enquanto se deslocavam, os agentes foram informados que vizinhos teriam socorrido a criança e a levavam ao hospital.

No entanto, ao chegarem à unidade, perceberam que ela impedia a menina de sair do veículo. Nesse momentos, os policiais efetuaram a prisão da mulher, que foi conduzida para a delegacia da região.

Sobre a conduta da agente, a PM informou que "o comandante do batalhão abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da abordagem policial e tomar as providências necessárias".