Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) - Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 30/04/2024 13:28

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cancelou um almoço que estava marcado para esta terça-feira com líderes do governo e de partidos governistas, ministros da gestão Lula e senadores de partidos da base aliada ao Palácio do Planalto. A informação foi confirmada pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que disse ter recebido uma mensagem de Pacheco desmarcando o compromisso.

Segundo a presidência do Senado, o almoço vinha sendo articulado pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), para discutir o cenário político na Casa. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também participaria do encontro. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também poderia marcar presença.

Apesar do descontentamento de Pacheco diante da postura do governo em judicializar a desoneração da folha de pagamentos de empresas e pequenos municípios, o cancelamento do compromisso se deu por causa da ausência de alguns senadores em Brasília, segundo informou a presidência do Senado. O almoço seria realizado na residência oficial do Senado.

Ainda assim, os líderes do governo no Senado e no Congresso devem se reunir com Padilha e assessores técnicos nesta terça (30), às 15 horas, para discutir o projeto de lei que altera o arcabouço fiscal e o imbróglio envolvendo vetos presidenciais, que devem ser apreciados na próxima semana em sessão das duas Casas legislativas.