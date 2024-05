Serpente da espécie Bothrops jararaca - Reprodução / Internet

Publicado 01/05/2024 11:42 | Atualizado 01/05/2024 11:43

Um adolescente, identificado como Kaue Alexandre, morreu nesta terça-feira (30) após ser picado por uma cobra na área rural da Tapera, em São Francisco do Sul, norte catarinense. Ele estava internado desde o acidente, que aconteceu no último sábado (27). O local do incidente é conhecido pelas autoridades locais devido à frequente presença de serpentes.



Imediatamente após o acidente, o menino foi socorrido e encaminhado ao hospital Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça, na mesma cidade. A condição clínica piorou e Kauê foi transferido em estado grave para um hospital em Joinville, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva. No entanto, não resistiu aos efeitos da picada.

A Secretaria de Saúde do Estado informou que a picada pertence a uma serpente do gênero Bothrops. Popularmente, as espécies são denominadas de jararacas ou jararacuçu. Geralmente, encontram-se em locais úmidos.

Homenagem

Em uma postagem na rede social, a escola onde Kaue estudava lamentou a morte do menino.

"Nossa comunidade escolar está em luto pelo falecimento precoce do nosso querido aluno Kauê Alexandre, nesta terça-feira (30). Nossas sinceras condolências à família. Descanse em paz Kaue! Sentiremos saudades!"