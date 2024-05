Presidente Lula e o governador gaúcho Eduardo Leite - Reprodução/vídeo

Presidente Lula e o governador gaúcho Eduardo LeiteReprodução/vídeo

Publicado 05/05/2024 12:20 | Atualizado 05/05/2024 12:20

Após pousar na Base Aérea de Canoas (RS), o presidente Lula se dirigiu para o 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, na Zona Leste de Porto Alegre, onde está em funcionamento um centro de operações do Exército, instalado para lidar com os efeitos dos desastres no Estado.



Lula chegou ao local de helicóptero neste domingo, 5, com sua comitiva, composta pelos presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), pelo comandante do Exército, General Tomás Ribeiro Paiva, pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), além de 12 ministros do governo (Defesa, Fazenda, Transportes, Aeroportos, Educação, Saúde, Trabalho, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Cidades, Relações Institucionais e Secretaria-Geral da Presidência).

Chegamos no Rio Grande do Sul para fortalecer o trabalho de apoio ao povo gaúcho que vem sendo feito pelo governo federal, estadual e pelas prefeituras.



@ricardostuckert pic.twitter.com/xDTaRrG007 — Lula (@LulaOficial) May 5, 2024



Os ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) já estavam no Rio Grande do Sul e também estão com Lula.



No centro de operações, o presidente da República realiza uma reunião reservada com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Na sequência, deve haver uma conversa com as autoridades presentes, inclusive militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Está prevista, ainda, uma coletiva de imprensa de Lula. Os ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) já estavam no Rio Grande do Sul e também estão com Lula.No centro de operações, o presidente da República realiza uma reunião reservada com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Na sequência, deve haver uma conversa com as autoridades presentes, inclusive militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Está prevista, ainda, uma coletiva de imprensa de Lula.

Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil neste domingo, 5, as fortes chuvas que atingem as cidades gaúchas já registram 75 mortes confirmadas e seis em investigação, 155 feridos e ao menos 103 pessoas desaparecidas.

Os dados ainda mostram que mais de 88 mil estão desalojadas e mais de 16 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 334 cidades foram afetadas e mais de 780 mil pessoas sofrem com as inundações.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.