Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche - Reprodução: redes sociais

Publicado 06/05/2024 17:43 | Atualizado 06/05/2024 18:55

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, 24 anos, que dirigia o Porsche que causou um acidente de trânsito que matou um motorista de aplicativo em São Paulo, se entregou à polícia na tarde desta segunda-feira (6). A prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal de Justiça do estado na última sexta-feira (3), e desde então, o homem estava sendo considerado foragido.



Ele era aguardado para se apresentar no 30º DP (Vila Gomes Cardim), mas se entregou na 5ª seccional, no Tatuapé. Ambas as delegacias ficam na Zona Leste da capital paulista. Andrade Filho era considerado foragido pela Secretária da Segurança Pública (SSP) desde sábado (4), quando passou a ser procurado e não foi achado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve decidir, nesta terça-feira (7), sobre o pedido de habeas corpus em favor do motorista. A defesa de Fernando fez o pedido ao órgão neste domingo (5).



Relembre o caso



No dia 31 de março, por volta das 2h30, o Porsche dirigido por Fernando Sastre de Andrade Filho colidiu na traseira do Renault Sandero, que era conduzido pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana.



Apesar de ter sido socorrido e levado ao hospital municipal do Tatuapé pelo Corpo de Bombeiros, Viana não resistiu aos ferimentos e faleceu. O condutor do Porsche deixou o local do acidente acompanhado pela mãe, que informou aos policiais que o levaria a um hospital devido a um suposto ferimento na região da boca.



Entretanto, os policiais não encontraram nenhum registro da entrada de Fernando no hospital indicado pela mãe. Ele só se apresentou à polícia na tarde do dia 1º.



Uma perícia realizada no local constatou que o Porsche estava a 156 km/h no momento da colisão com o veículo do motorista de aplicativo em uma avenida onde o limite de velocidade é de 50 km/h.