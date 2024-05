Presidente Lula e o ex-mandatário Jair Bolsonaro - Evaristo Sá / AFP

Publicado 07/05/2024 12:38

A pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 7, mostra que 43,3% acham o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), melhor que o de seu antecessor e principal adversário político, Jair Bolsonaro (PL). Os que acham pior são 32,4%.



A pesquisa, que está em sua 161ª edição, é bancada pela Confederação Nacional dos Transportes e executada pelo Instituto MDA Pesquisa.



A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. As informações foram coletadas em 2.002 entrevistas presenciais de 1º a 5 de maio.

Queda na aprovação

A aprovação do trabalho do presidente Lula caiu pouco além do limite da margem de erro, mostra pesquisa CNT/MDA. Agora, 50,7% dos entrevistados responderam que aprovam o presidente, enquanto 43,7% disseram que desaprovam.



A edição anterior do levantamento, divulgada em janeiro, mostrou que Lula tinha 55,2% de aprovação e 39,6% de desaprovação.



