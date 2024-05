Febraban alerta que golpistas usam o Pix para enganar doadores - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 07/05/2024 16:49

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que criminosos estão aproveitando o movimento de solidariedade da população brasileira nas doações às vítimas das chuvas históricas que atingem o Rio Grande do Sul para aplicar golpes. A principal orientação é que, ao fazer uma transferência com um número de chave Pix, o doador confira com muita atenção todos os dados do pagamento e se o beneficiário é realmente quem irá receber o dinheiro. A mesma orientação é válida para doações feitas por TED e boletos.

Outra situação de golpe ocorre por meio de links falsos e da engenharia social, que usa técnicas para enganar o indivíduo para que ele forneça dados confidenciais, além de realizar transações financeiras para o golpista.

“Muitos criminosos estão aproveitando o momento de comoção pública para criar chaves Pix e pedir dinheiro para sua própria conta. Quando for doar, confira o nome do beneficiário, empresa ou ONG e esteja certo se eles estão realmente fazendo campanhas de ajuda às vítimas. Também é muito importante que o cliente não clique em links recebidos por aplicativos de mensagens, de redes sociais e em links patrocinados em sites de busca”, alerta José Gomes, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.