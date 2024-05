Papa Francisco e Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB - Divulgação/CNBB

Publicado 11/05/2024 14:20 | Atualizado 11/05/2024 14:27

O Papa Francisco fez uma ligação para o arcebispo de Porto Alegre e Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Jaime Spengler, na manhã deste sábado (11). Na chamada, ele se solidarizou com o povo do Rio Grande do Sul.

"Manifesto minha solidariedade em favor de todos os que estão sofrendo esta catástrofe. Estou próximo a vocês e rezo por vocês", afirmou. O ato emocionou Dom Jaime.

Na última semana, o Papa Francisco fez também uma contribuição ao Regional Sul 3 de 100 mil euros ( cerca de 555 mil reais) para ajudar os atingidos na enchentes.

Ao final do Regina Caeli do último domingo (5), o Pontífice já havia manifestado a respeito da catástrofe. "Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas", disse o texto.